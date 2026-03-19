Тарпищев оценил шансы Медведева на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев способен выступить удачно на "Мастерсе" в Майами, но для этого ему нужно сэкономить силы на старте турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на понедельник Медведев со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7) уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. В стартующем "Мастерсе" в Майами россиянин посеян под девятым номером. Он начнет выступление со второго круга, в котором сыграет с победителем матча Александр Ковачевич (США) - Рэй Сакамото (Япония).