Синнер высказался о кортах на «Мастерсе» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о покрытии на кортах «Мастерса» в Майами.

«Здесь совершенно другие игровые условия по сравнению с Индиан-Уэллсом. Мяч отскакивает гораздо ниже и летит немного быстрее. На тренировках это меня удивило — корты показались быстрее, чем я ожидал, но, думаю, это связано с жарой, которая была во время занятий. Каждый год всё по-разному, я просто надеюсь показать отличный теннис в ближайшие недели», – приводит слова Синнера Punto de Break.

Синнер начнёт свой путь на турнире в Майами с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между перуанцем Игнасио Бусе и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина).