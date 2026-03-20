Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Российская спортсменка Мирра Андреева прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходит в Майами.

В матче второго круга Андреева обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

На следующем этапе российская теннисистка встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Мирре Андреевой 18 лет, спортсменка занимает десятую строчку рейтинга WTA.

Ранее россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.