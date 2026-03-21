Теннисистка Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Майами.

В третьем круге ее соперницей была представительница Чехии Мари Боузкова. Встреча, которая продлилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:2.

Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Боузковой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в следующий раунд турнира 18-летняя россиянка сразится с победительницей противостояния между Анастасией Захаровой (Россия) и Викторией Мбоко (Канада).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.