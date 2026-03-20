Захарова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Захарова победила Калинскую и вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Матч ТВиещё 1

Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США). В игре второго раунда Захарова обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счетом 3:6, 6:1, 7:5.

© Матч ТВ

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Следующей соперницей россиянки будет Виктория Мбоко (Канада, 10‑й номер посева).

WTA 1000. Miami Open Presented by Itau.

Майами (США). Хард.

Призовой фонд — более 9,4 миллиона долларов

Второй круг Анастасия Захарова (Россия) — Анна Калинская (Россия, 22) — 3:6, 6:1, 7:5

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости