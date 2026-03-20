Захарова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США). В игре второго раунда Захарова обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счетом 3:6, 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Следующей соперницей россиянки будет Виктория Мбоко (Канада, 10‑й номер посева).
WTA 1000. Miami Open Presented by Itau.
Майами (США). Хард.
Призовой фонд — более 9,4 миллиона долларов
