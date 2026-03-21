Карен Хачанов обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (14-й посев) и 89-м в мировом рейтинге испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Встреча закончилась уверенной победой Хачанова в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил три эйса при отсутствии двойных ошибок и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Карен Хачанов встретится с победителем встречи между 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери (17-й посев) и 151-м номером мирового рейтинга Мартином Ландалус-Лакамброй из Испании.