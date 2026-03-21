Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг «тысячника» в Майами

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (12-я в рейтинге) со счётом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бенчич один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Бенчич поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Юлия Стародубцева (Украина).