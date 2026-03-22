Мирра Андреева повторила рекорд Шараповой и Хингис

Российская теннисистка, 10-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв чешку Мари Боузкову (7:6 (7:4), 6:2), и повторила достижение двух звездных спортсменок прошлого - швейцарки Мартины Хингис и соотечественницы Марии Шараповой.

По данным статистического портала OptaAce, Андреева стала лишь третьей теннисисткой, одержавшей 30 или больше побед на хардовом покрытии в рамках "тысячников" до достижения 19 лет с момента введения этого формата в 1990 году. Мелочь, а приятно. Тем более что на первом турнире американской серии в Индиан-Уэллсе Мирра не смогла защитить титул и чуть не вылетела из топ-10 мирового рейтинга.

Уже сегодня вечером Андреевой предстоит очередное испытание. За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Мирра поспорит с девятой ракеткой Викторией Мбоко из Канады. Во-первых, Мбоко в третьем круге уже выбила другую россиянку Анастасию Захарову (74-я в рейтинге) со счетом 6:1, 7:5. А во-вторых, Вики с Миррой выступают в паре. И вчера они как раз провели матч первого круга по одну сторону сетки.

- Для меня почему-то не так сложно оставить дружбу за пределами корта, когда мы играем друг против друга. Я понимаю, что она не выйдет и не подарит мне пару очков. Она будет делать все, чтобы меня обыграть, - сказала Андреева Tennis Channel. - Мы с Кончитой (Мартинес - тренер Андреевой. - Прим. "РГ") обсудим план на игру и будем делать то же самое.

Помимо Захаровой, борьбу на кортах во Флориде завершили Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева, а также Андрей Рублев. В сетке мужского турнира остался только 10-й номер рейтинга и финалист Индиан-Уэллса Даниил Медведев. Во втором круге "Мастерса" он обыграл представителя Японии Рэи Сакамото со счетом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1. Дальше Даниил встретится с Франсиско Серундоло из Аргентины.