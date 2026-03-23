Хачанов вылетел с престижного турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов, который занимает 15-е место в мировом рейтинге, не сумел выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами, США.

В матче третьего круга он проиграл представителю Испании Ландалус-Лакамбре, 151-й ракетке мира. Встреча, которая длилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 6:7 (2:7).

Хачанов сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Российский теннисист — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.