Синнер — о «Мастерсе» в Майами: условия довольно хорошо подходят для моего тенниса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что делает «Мастерс» в Майами особенным для него.

— Что делает Майами особенным по сравнению с другими турнирами?

— Майами — особенное место. К сожалению, у меня никогда не было возможности сыграть на Ки-Бискейне. Мне бы очень хотелось побывать на этом турнире. Для нас, игроков из Индиан-Уэллса, Майами — это совсем другое. Мяч отскакивает гораздо меньше, хотя этот аспект может меняться в зависимости от температуры. Условия в Майами довольно хорошо подходят для моего тенниса. В прошлом я всегда добивался отличных результатов. Постараюсь повторить их и в этом году, хотя и знаю, что путь к этому будет долгим. Поэтому я рад, что сегодня прошёл первый раунд, мы постараемся улучшить свою игру в следующем матче, — приводит слова Синнера Ubitennis.