«Что случилось, то случилось». Синнер — о турнирах, пропущенных из-за дисквалификации

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, уже не думает о турнирах, которые пропустил в прошлом сезоне из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— В прошлом году этот же период был для вас совсем другим. Вы не могли участвовать в соревнованиях. В этом году, когда вы вернулись к игре на этих турнирах, есть ли что-нибудь особенное, что запомнилось вам из того периода, из тех недель, когда вы были вне соревнований?

— Я больше не думаю о прошлом. Что случилось, то случилось. Сейчас я здесь. На прошлой неделе я добился большого успеха. Приехал сюда с улыбкой на лице и с целью продолжать играть в хороший теннис, а дальше посмотрим, как всё сложится. Очевидно, я знаю, сколько очков мне нужно защитить. У меня их ноль. Так что всё, что произойдёт, будет позитивно для моего рейтинга. Даже если проиграю в следующем раунде, это ничего не изменит. Стараюсь жить сегодняшним днём. Процесс очень важен для меня. Чтобы быть хорошим теннисистом, я знаю, над какими аспектами мне нужно работать. Даже глядя на последний турнир, есть вещи, которые могу улучшить. Мы это сделаем, надеюсь, улучшим их, и только тогда мы увидим, чего я смогу добиться. Знаю, сколько очков у меня и какой разрыв между первой и второй ракеткой мира. Но рейтинг будет следствием моей игры. В любом случае, с этого момента и до Рима, что бы ни случилось, это будет позитивно, — сказал Синнер на пресс-конференции.