Александрова уступила Кристиан в третьем круге «тысячника» в Майами

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами уступила сопернице из Румынии Жаклин Кристиан (36-е место в мировом рейтинге) и не смогла выйти в следующую стадию турнира. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

По ходу матча Александрова подала навылет семь раз, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Кристиан сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 14.

Далее Кристиан сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.