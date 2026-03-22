Носкова/Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Майами

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова проиграли Габриэле Дабровски (Канада) и Луизе Стефани (Бразилия) в матче первого круга «тысячника» в Майами в парном разряде. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 3:6, 1:6.

По ходу матча Носкова и Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили шесть двойных ошибок и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. Дабровски/Стефани подали навылет дважды, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из 13.

Далее представительницы Канады и Бразилии сыграют с победительница матча между Екатериной Александровой и Фанни Штолляр и Алисией Паркс/Слоан Стивенс.