Хачанов высказался о поражении от 151-й ракетки мира

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Майами от испанца Мартина Ландалус-Лакамбры (151-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

– Видно, что ты расстроен. Очевидно, что ты показал не свой лучший теннис. Что пошло не так?

– Честно, не знаю. Ещё, наверное, не успел проанализировать. Просто бывают такие матчи, к сожалению, когда просто не задалось с самого начала. Пытался найти игру, не мог при этом найти свой ритм, а он всё хорошо делал. Не знаю, как будто борьбу навязал, а вроде бы и нет. Не всё получалось. Вроде бы подача была, но на приёме, в розыгрышах, не чувствовал себя в своей тарелке. Не знаю, тяжело сказать.

Конечно, такие матчи, к сожалению, бывают. Расстроен, потому что не смог что-то поменять и сыграть лучше. Как будто бы не мог найти свой уровень минимальный или средний, когда я знаю, что могу перебороть и выиграть. Поэтому расстроен.

– Ландалус-Лакамбра считается одним из тех самых молодых талантов. Сыграло ли свою роль то, что ты не очень хорошо знал, чего от него ожидать?

– В принципе, психологически понимал, что ему терять нечего, он выходил достаточно свободно. Прошёл квалификацию, обыграл уже одного игрока из топ-20. Как будто не то чтобы его час настал, но… Когда он играет более раскрепощённо, а ты понимаешь, что у тебя не всё получается, и тебе надо как-то цепляться и выигрывать розыгрыши, то это дополнительно давит, – сказал Хачанов в видео, размещённом в YouTube-канале «Больше!».