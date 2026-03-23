Американец Корда прокомментировал победу над Алькарасом

36-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Майами над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:4).

«Честно говоря, до матча я даже не знал, что никогда раньше не играл против первой ракетки мира. В конце концов, это всего лишь рейтинг. Есть много невероятных игроков, которые прямо сейчас могли бы быть первыми. С самого начала дня я хотел сосредоточиться только на своей стороне корта — не терять настрой, быть вовлечённым и верить в себя. Думаю, когда играешь против более высокоранговых соперников, иногда теряешь уверенность. Это было единственное, чего я требовал от себя на протяжении всего матча. Хорошо, что я не думал о серии проигранных очков во втором сете, — это могло бы только усугубить ситуацию. Думаю, одно из лучших качеств тенниса в том, что всё может измениться очень быстро. Так же, как Карлос от 3:5 и 15-30 смог выиграть сет 7:5 — всё меняется в одно мгновение. Один из ключевых моментов — замедлиться и вернуться к тому, что работает. К счастью, в тот момент Райан (тренер Корды. – Прим. «Чемпионата») поднялся и подсказал мне, что можно улучшить. Это было решающим моментом. И, конечно, моя подача — без неё я бы не оказался в следующем раунде турнира», – приводит слова Корды Punto de Break.