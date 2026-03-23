Самсонова/Кенин вышли в третий круг «тысячника» в Майами

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин в матче второго круга турнира категории WTA-1000 обыграл пару Ингрид Нил (Эстония) и Алдилы Сутджиади (Индонезия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:6).

По ходу матча Самсонова и Кенин сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Нил/Сутджиади подали навылет два раза, также допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 17.

Далее россиянка и американка сыграют с парой Габриэлы Дабровски (Канада) и Луизы Стефани (Бразилия).