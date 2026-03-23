Мирра Андреева уступила в матче третьего круга «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

В четвертом круге она проиграла канадке Виктории Мбоко со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6. По ходу матча Андреева вызвала физиотерапевта из-за появившейся боли в области нижней части спины. Затем Андреева взяла медицинский тайм-аут, но продолжила игру.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

21 марта Андреева повторила достижение, которое раньше покорялось только Мартине Хингис и Марии Шараповой. Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Майами и стала третьей теннисисткой, одержавшей 30+ побед на хардовом покрытии в рамках турниров первого уровня WTA (Tier I/WTA-1000) до достижения 19 лет с момента введения этого формата в 1990 году.