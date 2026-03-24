Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

© Чемпионат.com

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Соболенко сделала восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.