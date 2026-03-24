Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (третий номер посева) обыграла австралийку Талию Гибсон в четвертом круге теннисного турнира в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Соперницы на корте провели 1 час 6 минут.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

WTA 1000. MIAMI OPEN PRESENTED BY ITAU. МАЙАМИ (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 9,4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Четвертый раунд

