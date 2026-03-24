Медведев прокомментировал поражение от Серундоло

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в третьем круге «Мастерса» в Майами от аргентинца Франсиско Серундоло и назвал его возможные причины.

— Был совершенно не мой день, ничего не чувствовал – в принципе, как и в первом матче. Может быть, здесь условия почему-то не подходят некоторым игрокам, потому что я не первый. Я смотрел по телевизору – тоже такое было с некоторыми. Ты смотришь и думаешь: «Почему он не попадает в корт? Игрок-то хороший» (улыбается). Примерно то же самое чувство было.

Каким-то чудом смог вернуться в матч, чуть-чуть лучше заиграть, но всё равно ошибки были иногда из ниоткуда. Потом уже боролся, как мог. Может, не совсем правильно по тактике или по ударам, но просто уже пытался выиграть. Чуть-чуть не хватило. Опять же, в такие дни очень тяжело побеждать, и сегодня не получилось.

На тренировках здесь я неплохо играл, поэтому было неожиданно. Когда есть уверенность, то ты хочешь продолжать играть в такой же теннис, который, может быть, чуть-чуть отличается от твоего стабильного тенниса. И когда у тебя в начале это не получается, не хочется сразу переходить на большее удержание мяча, чтобы почувствовать этот ритм. Но это то, что я сделал это где-то в середине второго сета. Да, конечно, было неожиданно, но такое бывает, и уже ничего с этим не сделать.

— Сыграла ли роль усталость после Дубая и Индиан-Уэллса?

— Думаю, нет, потому что я за свою карьеру много турниров играл подряд. Никаких травм не было. Не было такого, что я вчера чувствовал, что у меня устали ноги или голова.

Здесь, в Майами, конкретно оба матча на центральном корте почему-то не получились, не всё было идеально. И оба матча в конце было чуть лучше, чем в начале, но чем сильнее будет соперник, тем тяжелее будет до конца этот матч довести в таком формате, — сказал Медведев в интервью «Больше!».