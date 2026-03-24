Синнер побил рекорд Джоковича

Итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс». Синнер остаётся непобеждённым в сетах с прошлого парижского «Мастерса» — на текущий момент его серия насчитывает 26 подряд выигранных партий без единого поражения.

Рекордная серия Синнера началась после победы на парижском «Мастерсе» в прошлом сезоне. С тех пор итальянский спортсмен демонстрирует феноменальную стабильность: он не только удерживает высокий уровень игры в каждом матче, но и показывает впечатляющие результаты против топовых соперников.

Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном.