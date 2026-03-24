Синнер побил рекорд Джоковича по количеству подряд выигранных сетов на «Мастерсах»
Итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс». Синнер остаётся непобеждённым в сетах с прошлого парижского «Мастерса» — на текущий момент его серия насчитывает 26 подряд выигранных партий без единого поражения.
Рекордная серия Синнера началась после победы на парижском «Мастерсе» в прошлом сезоне. С тех пор итальянский спортсмен демонстрирует феноменальную стабильность: он не только удерживает высокий уровень игры в каждом матче, но и показывает впечатляющие результаты против топовых соперников.
Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном.