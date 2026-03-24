$81.8894.73

Синнер побил рекорд Джоковича по количеству подряд выигранных сетов на «Мастерсах»

Чемпионат.com

Итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс». Синнер остаётся непобеждённым в сетах с прошлого парижского «Мастерса» — на текущий момент его серия насчитывает 26 подряд выигранных партий без единого поражения.

Синнер побил рекорд Джоковича
Рекордная серия Синнера началась после победы на парижском «Мастерсе» в прошлом сезоне. С тех пор итальянский спортсмен демонстрирует феноменальную стабильность: он не только удерживает высокий уровень игры в каждом матче, но и показывает впечатляющие результаты против топовых соперников.

Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном.

