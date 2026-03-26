Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В полуфинальном матче Гауфф (4) со счётом 6:1, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову (13).

Встреча Гауфф с Муховой продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Кори один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Каролины ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За титул в Майами Гауфф сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).