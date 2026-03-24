Надаль об Алькарасе: «Нет смысла беспокоиться из-за двух поражений»

Рафаэль Надаль отреагировал на критику в адрес Карлоса Алькараса. Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс испанец потерпел первое поражение в сезоне, в полуфинале уступив Даниилу Медведеву. Затем Алькарас выбыл в третьем круге «Мастерса» в Майами, проиграв в трех сетах Себастьяну Корде.

«Я считаю, что мы все должны порадоваться и поблагодарить Карлоса за все, что он делает. Он приносит испанскому спорту успех такого уровня, который 20 или 30 лет назад было трудно представить. Возможно, в последнее время мы к этому привыкли, но я никогда не забываю о том, насколько сложно все, чего добивается Карлос – как и то, чего достигают другие испанские спортсмены… Или спортсмены любой другой страны, если честно. Карлос – испанец, он один из нас. Нет никакого смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя.

Экс-первая ракетка мира также прокомментировал жалобы Алькараса во время матча. Напомним, во втором сете испанец сказал: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».