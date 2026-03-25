Американец Тиафу впервые за полтора года вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Фрэнсис Тиафу впервые вышел в четвертьфинал Miami Open.

20-я ракетка мира победил №53 Теренса Атмана в четвертом круге – 6:4, 1:6, 6:4.

Тиафу вышел в 1/4 «Мастерса» впервые с турнира в Цинциннати в августе 2024-го. В целом для него это будет пятый четвертьфинал такого уровня.

После матча американец рассказал, как справился с давлением в концовке:

«Я проделал большую работу, чтобы чувствовать себя комфортно в неприятных ситуациях, и часто ставлю себя в такое положение. Это как спринты: ты не думаешь о том, что впереди еще 15, ты думаешь только о следующем. При 0:40 думаешь только о 0:40, при 15:40 – только о 15:40 и так далее. В итоге нужно просто быть в моменте».

За место в полуфинале Тиафу поборется с Янником Синнером, которому уступает в личке 1:4.