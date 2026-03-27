Гауфф высказалась о финале турнира в Майами с Соболенко

Четвёртый номер рейтинга американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о встрече с Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Этот матч состоится вечером 28 марта. Счёт в личных встречах — 6:6.

«Мы сыграли много матчей. Каждый раз это физически тяжело. Я знаю, что будет непросто, ведь она играет в отличный теннис и не зря является первой ракеткой мира. Это будет серьёзным испытанием», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира в Майами.

Ранее в полуфинале Гауфф победила чешскую спортсменку Каролину Мухову. Игра продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1. За это время американка выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок.