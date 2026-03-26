Соболенко оценила свою игру в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру на «тысячнике» в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

«Если оценивать мою игру по шкале от 1 до 10, я бы сказала, что играю на твёрдую восьмёрку. Всегда оставляю место для улучшения. Знаю, что кое‑что пошло не совсем так, как хотелось, но в целом я очень довольна», – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Майами Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.