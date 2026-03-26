Джокович назвал момент в карьере, который хотел бы повторить

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой момент из своей карьеры он хотел бы повторить.

«Очень много таких моментов — и в карьере, и в личной жизни. Я бы с удовольствием снова пережил свадьбу и рождение детей. В профессиональном плане — победу на Олимпиаде в Париже за свою страну. Но и многие другие успехи, они теперь остались словно «законсервированы» во времени», – приводит слова Джоковича Vanity Fair.

Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом на Играх-2024 в Париже. В финале соревнований он одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).