Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт

Теннисисты ответили на вопрос, почему теннис – самый сексуальный спорт на земле.

Марта Костюк: «Из-за стонов, мышц. И, конечно, нарядов».

Маттео Берреттини: «Думаю, потому что тут много стонов и пота. Еще тут один против одного, иногда двое против двоих... (смеется) Я немного покраснел».

Томми Пол: «Маттео Берреттини. Вот почему это самый сексуальный спорт на земле».

Айла Томлянович: «У нас классная одежда. Она достаточно сдержанная – не откровенная, но выглядит стильно».

Каспер Рууд: «С точки зрения эстетики и техники на это приятно смотреть».

Кристофер Юбенкс: «Из-за стонов, эмоций, страсти. Мне кажется, это лучший спорт, в котором объединяются мужчины и женщины».