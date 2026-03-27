Джокович снялся с турнира в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Новак Джокович отказался от участия на турнире. Мы посылаем ему все самые лучшие пожелания и надеемся вскоре увидеть его на корте», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Серб пропустил турнир впервые с 2011 года. Ранее Джокович пропустил «Мастерс» в Майами (США) из-за травмы правого плеча.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).