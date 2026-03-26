Янник Синнер установил уникальное достижение на «Мастерсе» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Синнер стал первым игроком с момента основания турнира в Майами (1985 год), которому удалось выйти в четыре полуфинала данных соревнований в одиночном разряде, при этом сыграв в основной сетке не более пяти раз, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 26 марта, в матче 1/4 финала Майами Синнер (2) уверенно, со счётом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19) и вышел в полуфинал.

За выход в финал «Мастерса» в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).