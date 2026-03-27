Роналдо посетил матч между Соболенко и Рыбакиной

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии, чемпион мира по футболу Роналдо посетил матч полуфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Майами, между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей в рейтинге WTA второе место. Присутствующего на матче экс-футболиста показали на большом экране на корте, фото опубликовал аккаунт TennisONE в соцсети.

© GETTY IMAGES

В финале турнира Арина Соболенко, обыгравшая Рыбакину, встретится с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, ранее одолевшей чешку Каролину Мухову.