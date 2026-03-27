Швентек будет готовиться в академии Надаля

Ига Швентек планирует определиться с новым тренером уже к следующему турниру после расставания с Вимом Фиссеттом.

После поражения от Магды Линетт в Майами полька прекратила сотрудничество с Фиссеттом, который работал с ней с октября 2024 года. За это время Швентек выиграла три титула, включая «Уимблдон»-2025.

Физиотерапевт теннисистки Мацей Рыщук в интервью польскому изданию Fakt сообщил, что команда рассчитывает как можно скорее закрыть вопрос с тренером.

«Такой план есть. Ига хочет начать работать с новым тренером как можно раньше, желательно уже на следующем турнире. Но пока сложно сказать, получится ли – посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Мы начнем подготовку в Польше, а дальше будем смотреть по ситуации».

Он также подчеркнул, что решение о прекращении работы с Фиссеттом принимала сама Швентек.

«Главное, чтобы Ига чувствовала себя комфортно. Она сама решает. Она может спросить наше мнение, но мы обязаны поддерживать ее в любом случае».

Следующим турниром для польки станет пятисотник в Штутгарте, который стартует 13 апреля.

По информации Przeglad Sportowy, Швентек планирует провести часть подготовки к грунтовому сезону в академии Рафаэля Надаль на Мальорке. Ожидается, что туда она отправится вместе с кандидатом на пост нового тренера.