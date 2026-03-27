Иск украинки, которая пыталась засудить WTA за допуск россиян, отклонен

Федеральный судья США из Манхэттена Наоми Райс Бухвальд отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за допуска российских и белорусских спортсменок до турниров. В суде подчеркнули, что спортсменка так и не доказала, почему в WTA должны были запретить игрокам из России и Беларуси соревноваться.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — приводит слова Бухвальд US News.

Три года назад Цуренко не доиграла встречу с Соболенко из-за панической атаки. Она заявила, что испытала сложности со здоровьем после беседы с руководителем WTA Стивом Саймоном, который встал на сторону всех игроков, принимающих участие в соревнованиях.