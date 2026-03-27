Тиафо рассказал, что впечатляет его в Синнере больше всего

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался по поводу игры Янника Синнера. Он отметил, что итальянец может повторять одни и те же действия на корте из раза в раз. Накануне Тиафо уступил второй ракетке мира в 1/4 финала турнира в Майами со счётом 2:6, 2:6.

«Мне просто нужно немного прибавить в таких матчах. Я играл с теннисистами из топ-5 и топ-10 и не всегда показывал свой максимум, но в целом доволен тем, что сделал. Это один из лучших «бьющих» игроков, которых когда-либо видел теннис. Тут никаких оправданий. Этот парень — действительно выдающийся игрок. Он это доказал против всех. Я был не в лучшей форме, но он всё равно ставил меня в очень и очень сложные ситуации. Думаю, самое важное, что мне не удалось оказать на него давление по счёту. Неважно, первый он в мире или второй — это отличный атакующий игрок, и сегодня [в четверг] это стало главной проблемой. Плюс я рано отдал свою подачу в обоих сетах. Самое впечатляющее в нём — способность делать одно и то же снова и снова. Он очень чисто бьёт по мячу с большой глубиной, отлично двигается по корту. Подаёт в высоком темпе большую часть времени и за счёт своего передвижения и чистоты ударов делает корт будто меньше. Возникает ощущение, что нужно ещё сильнее давить — и в итоге начинаешь делать лишнее», — приводит слова Тиафо We love tennis.