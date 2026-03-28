Итальянцы Болелли и Вавассори стали чемпионами «Мастерса» в Майами в паре

Пара итальянских теннисистов Симоне Болелли и Андреа Вавассори стала чемпионом «Мастерса» в Майами (США) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Харри Хелиёваары и Генри Паттена со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Болелли и Вавассори один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хелиёваары и Паттена три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.