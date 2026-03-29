Арина Соболенко: прямо сейчас я чувствую, что живу жизнью своей мечты

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко подвела итог марту 2026 года.

За этот месяц её возлюбленный Георгиос Франгулис сделал ей предложение, она завела собаку, а также одержала две победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Какой месяц. Было трудно угнаться за тем, что происходило в моей жизни за этот период: я взяла собаку, мне сделали предложение и я выиграла «Солнечный дубль». Да, звучит нереально, правда? Прямо сейчас я чувствую, что живу жизнью своей мечты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф в финале «тысячника» в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Белорусская спортсменка одержала 12-ю победу подряд на турнирах WTA. Соболенко не проигрывает с начала марта 2026 года.