За Синнером гнались с шампанским после победы в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Майами (США). После финала команда подкараулила теннисиста в раздевалке и гналась за ним, чтобы облить шампанским.

В финале соревнований в Майами Синнер обыграл чешского спортсмена Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс». Синнер оформил «Солнечный дубль» — это победа на двух крупнейших турнирах серии WTA-1000 в американских Индиан-Уэллсе и Майами.