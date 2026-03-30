Даниил Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP, Зверев обошёл Джоковича

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге, несмотря на вылет в третьем круга турнира в Майами. Карен Хачанов и Андрей Рублёв поднялись на одну позицию, несмотря на нелучшие выступления на минувшем «Мастерсе». Топ-5 рейтинга ATP случилось одно изменение: полуфиналист соревнования в Майами немец Александр Зверев вернулся в тройку рейтинга, опередив серба Новака Джоковича, не принимавшего участия в «Мастерсе». Испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 30 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205.

4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720.

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4095.

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000.

8 (7). Тейлор Фриц (США) — 3870.

9 (9). Бен Шелтон (США) — 3860.

10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610

...

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2410.

16 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.