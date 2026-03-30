Медведев и Андреева сохранили 10-е место в рейтингах ATP и WTA

Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева сохранили прежние позиции в рейтингах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленные версии которых опубликованы на сайтах организаций.

Лидером рейтинга ATP остается испанец Карлос Алькарас, на счету которого 13 590 очков. Второе место занимает итальянец Янник Синнер (12 400), который на минувшей неделе выиграл турнир серии "Мастерс" в Майами. В тройку лучших теннисистов планеты вернулся представитель Германии Александр Зверев (5 205), который обошел серба Новака Джоковича (4 720).

Медведев, являющийся первой ракеткой России, имеет в активе 3 610 очков и замыкает топ-10 мирового рейтинга. Карен Хачанов (2 410) и Андрей Рублев (2 400) располагаются на 15-й и 16-й позициях соответственно.

В рейтинге WTA по-прежнему лидирует Арина Соболенко из Белоруссии (11 025), которая стала победительницей престижного турнира в Майами. Следом идут представительница Казахстана Елена Рыбакина (8 108) и американка Коко Гауфф (7 278), которая благодаря выходу в финал соревнования в Майами вернулась в топ-3, вытеснив оттуда Игу Свёнтек из Польши (7 263).

Лидером отечественного женского тенниса остается Мирра Андреева, замыкающая десятку лидеров рейтинга WTA. На ее счету 3 121 очко. В топ-100 мирового рейтинга из россиянок также входят Екатерина Александрова (13-е место; 2 973 очка), Диана Шнайдер (19; 1 953), Людмила Самсонова (21; 1 845), Анна Калинская (22; 1 813), Вероника Кудерметова (58; 1 055), Анастасия Захарова (66; 978), Оксана Селехметьева (74; 898) и Анна Блинкова (99; 790).