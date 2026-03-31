Министр спорта РФ встретился с президентом Федерации тенниса России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым. Они обсудили развитие тенниса в России, а также результаты, показанные отечественными спортсменами.

«Сегодня российские теннисисты неизменно находятся в топе мировых рейтингов, без них не обходится ни один турнир. За три месяца 2026 года наши ведущие спортсмены уже одержали несколько крупных побед на международной арене. Всего же с начала года российские теннисисты в разных возрастах выиграли за рубежом 105 турниров, что на три победы больше, чем в предыдущем году за этот же период. Победы одержаны в 29 странах мира при участии в 55 странах», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее Тарпищев рассказал, что 32-я ракетка мира Вероника Кудерметова в скором времени вернётся на соревновательный корт после перенесённой накануне Нового года операции.