Йович прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович, вышедшая в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне после победы над россиянкой Анной Калинской, прокомментировала свой результат и высказалась о предстоящем противостоянии со своей соотечественницей Джессикой Пегулой в 1/2 финала.

«На протяжении недели я показывала не лучшую игру, но держалась в нужные моменты. Я думала только о том, как победить в матче, а не об идеальной игре. Многому научилась в плане психологической силы и том, как бороться с дискомфортом на корте. Я сталкивалась с агрессивными игроками и справлялась со взлётами и падениями. [Грунт] — покрытие, где я могу выступить успешно, если улучшу свою технику движения. Я хорошо потрудилась над работой ног в последние дни и в течение предсезонной подготовки. К Джессике Пегуле я испытываю огромное уважение – она одна из лучших в мире, я восхищаюсь ей. Но если ты не веришь в себя, выходя на корт, то ты уже проиграл. Мне нужно будет значительно разнообразить игру, вытащить её из зоны комфорта и зарабатывать на своей подаче лёгкие очки. Мне подходит грунт больше, чем хард, поэтому постараюсь адаптироваться к тому, чему научилась», – приводит слова Йович Tennis Temple.