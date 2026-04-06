Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблеме отсутствия приватности для игроков на турнирах.

«У нас не так много личного пространства на турнирах, и, на мой взгляд, это уже слишком. У нас должны быть места, где мы можем побыть одни, без съёмки. Для болельщиков это здорово — им нравится видеть, что происходит за кулисами, чем мы занимаемся, как устроены зоны внутри турниров. Но для игроков это немного странно, потому что у нас больше нет места, где можно расслабиться, — мы постоянно думаем о том, что вокруг камеры и за нами наблюдают. Когда камеры находятся так близко и могут даже видеть то, что мы смотрим в телефонах, это кажется мне чрезмерным. У нас и так не так много приватности на турнирах, и, на мой взгляд, это уже перебор. Нам нужны пространства, где мы можем остаться наедине без съёмки», – приводит слова Алькараса Punto De Break.