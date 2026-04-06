Хачанов не прошел во второй круг турнира в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов проиграл французу Артуру Риндеркнешу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Риндеркнеша, не посеянного на этом турнире. У Хачанова был 12-й номер посева.

Риндеркнешу 30 лет, он занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге. В его активе нет титулов на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США в 2025 году.

Хачанову 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Соревнование в Монте-Карло относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проходят с 5 по 12 апреля. Турнир проводится на покрытии "хард", его призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.