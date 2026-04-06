Российский теннисист рассказал о приеме огромной дозы обезболивающих

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о проблемах со здоровьем во время матча первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло против португальца Нуну Боржеша. Об этом сообщает ТАСС.

По словам теннисиста, он начал чувствовать дискомфорт в первом сете при счете 4:3 в свою пользу.

«Что скажет тело завтра — не знаю. Я принял лошадиную дозу болеутоляющих во время медицинского тайм-аута. Посмотрим через пять-шесть часов, что будет», — отметил Рублев.

Встреча прошла ранее 6 апреля. Рублев одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:1 и вышел во второй круг соревнований. Там он встретится с бельгийцем Зизу Бергсом.

Рублев занимает 15-е место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 17 турниров под эгидой организации в одиночном разряде.