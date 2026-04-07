Определился соперник Медведева во втором круге турнира в Монте-Карло

90-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. Его соперник испанец Роберто Баутиста-Агут (85-й в рейтинге) не смог завершить матч. Он снялся при счёте 4:0 в пользу итальянца.

Встреча продолжалась 22 минуты. В её рамках Берреттини один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Баутиста-Агута ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

По ходу матча Баутиста-Агут взял медицинский тайм-аут при счёте 0:3 в пользу Берреттини.

Во втором круге соревнований в Монте-Карло Маттео Берреттини сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (10-й в рейтинге).