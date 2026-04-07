11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завёл трогательный разговор с французом Гаэлем Монфисом у сетки после победы над ним в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монфис проиграл данный матч со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, бывшая шестая ракетка мира завершит карьеру в конце сезона.