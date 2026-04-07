Янник Синнер повторил достижение Федерера 2017 года на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 7 апреля одержал свою 13-ю подряд победу на турнирах серии «Мастерс» с момента начала сезона-2026.

© Соцсети Синнера

13-ю победу подряд на «Мастерсах» итальянец одержал во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Синнер (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.

Синнер стал первым игроком ATP-тура с 2017 года, которому удалось выиграть свои первые 13 матчей ATP-1000 в сезоне, сообщает Opta Ace. В 2017-м этого добивался 20-кратный победитель ТБШ швейцарец Роджер Федерер.