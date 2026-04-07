Янник Синнер оценил свою игру в первом в 2026 году матче на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на грунте в 2026 году.

Синнер одержал победу во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Янник (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.