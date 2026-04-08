Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам первого квартала 2026 года
«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам первого квартала 2026 года рейтинг возглавил Даниил Медведев.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам первого квартала 2026 года занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.
В расчёт рейтинга были взяты:
- текущий рейтинг теннисиста;
- насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- насколько серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.