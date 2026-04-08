Монфис поделился ожиданиями от последнего «Ролан Гаррос» в карьере

Монфис о последнем «Ролан Гаррос» в карьере: «Это будет то, что я никогда не забуду»

39-летний Гаэль Монфис рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос»-2026. В конце этого года француз завершит карьеру.

«Это будет то, что я никогда не забуду. Возможно, я не буду сильно показывать свои переживания, потому что сосредоточусь на матче, но если меня захлестнут эмоции, уже ничего нельзя будет сделать. Обычно я их хорошо контролирую», – сказал Монфис на пресс-конференции.

Грунтовый «Большой шлем» пройдет с 24 мая по 7 июня.

